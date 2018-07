"Meneer de minister, ik wil met mijn mama trouwen. Kan jij dat regelen?" Henri (6) stuurt brief naar Geens én krijgt een terug 14 juli 2018

"Meneer de minister, ik wil met mijn mama trouwen. Dat mag niet van de wet. Kan jij ervoor zorgen dat het wel kan? Groeten. Henri." Met die handgeschreven brief probeerde de 6-jarige Henri Lenoir uit Damme minister van Justitie Koen Geens te overhalen een nieuwe wet in het leven te roepen. Tot de verbazing van zijn ouders kreeg het jongetje een handgeschreven brief terug van de minister zelf. 'Ik ben heel blij dat je veel van je mama houdt. Maar als zonen met hun mama trouwen, komen daar geen gezonde, kleine baby's van. Dat laatste moeten je mama en papa verder uitleggen, maar de wet kan ik dus niet veranderen. High Five, Koen Geens', stond er te lezen. Mama Febronie De Leyn kan nog steeds niet geloven dat Geens een brief terugstuurde. "De minister krijgt waarschijnlijk niet wekelijks zo'n brief. Henri vond het geweldig, dat is het belangrijkste. Al was hij toch niet zo tevreden dat de minister de wet niet kon veranderen. (lacht)" (MMB)

