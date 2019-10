Exclusief voor abonnees 'Melk is dodelijk' niet in strijd met reclameregels 17 oktober 2019

00u00 0

De reclamecampagne 'Melk is dodelijk' van BE Vegan was niet in strijd met de regels van de JEP, het zelfregulerend orgaan van de Belgische reclamesector. De campagne was begin oktober te zien op de trams van De Lijn in Antwerpen en Gent. De slogan verwees naar de 150.000 Belgische kalfjes die jaarlijks zouden sneuvelen als gevolg van de melkproductie. De landbouworganisaties reageerden ziedend, waarop Lijncom - dochteronderneming van De Lijn die de reclameruimte op trams en bussen verkoopt - en BE Vegan beslisten om de campagne stop te zetten. Nu oordeelt de JEP dat de affiches geen categorie van personen denigreren en dus perfect hadden kunnen blijven hangen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen