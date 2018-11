'Meirterrorist' enkel vervolgd voor wapenbezit 22 november 2018

De 40-jarige Fransman Mohamed R. die anderhalf jaar geleden een dolle rit over de Antwerpse Meir maakte, zal niet voor terroristische misdrijven vervolgd worden. Kort na de feiten van 23 maart stelde burgemeester Bart De Wever dat Antwerpen mogelijk aan een terreuraanslag was ontsnapt. De politie vond in de autokoffer van Mohamed R. een dolk, knipmessen en een gedemonteerde riotgun. De man had ook de bevelen van patrouillerende militairen genegeerd.

