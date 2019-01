"Mehdi had hier moeten zijn" Preud'homme streng voor 'slaapkop' 17 januari 2019

Grote afwezige tijdens het Gala van de Gouden Schoen: Mehdi Carcela, die tweede eindigde in het totaalklassement. De balvirtuoos van Standard was blijkbaar in de loop van de avond thuis in slaap gevallen. "Mehdi had hier moeten zijn", klonk zijn trainer Michel Preud'homme streng.

