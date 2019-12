Exclusief voor abonnees "Meestrijden aan de top" Ellen Stichelbaut - DVK Egem 04 december 2019

00u00 0

VROUWENVOETBAL Tweede Nationale

De vrouwen van DVK Egem hebben afgelopen weekend voor een heuse stunt gezorgd door koploper Anderlecht B een eerste nederlaag toe te dienen (3-2). Nadat trainer Bart Van Waes vorige week afscheid nam van zijn team door werkomstandigheden nam coach ad-interim Henk Sabbe zijn plaats op de bank over. Hij zag hoe uitblinkster Ellen Stichelbaut tweemaal raak trof. Egem kan tot dusver een foutloos rapport voorleggen in eigen huis met zes op zes. "Een schitterende collectieve prestatie. We stonden gemotiveerd aan de aftrap en dwongen ook de meeste kansen af. Dit zal ons nog een extra boost geven voor de rest van het seizoen, met het oog op onze ambitie om mee te strijden aan de top van het klassement. Na Melsele en Anderlecht staat dit weekend de derde topper op het programma met de verplaatsing naar Wuustwezel", aldus Stichelbaut. (SDDH)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 29 minuten 20 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode