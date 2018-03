"Meeste behandelingen tegen rugpijn zijn nutteloos" 23 maart 2018

Patiënten die lijden aan lage rugpijn, krijgen nog veel te vaak nodeloos medicijnen voorgeschreven. Ook de injecties die ze toegediend krijgen of de operaties die ze ondergaan, leiden geregeld nergens toe. In sommige gevallen zijn deze ingrepen zelfs ronduit schadelijk. Dat blijkt uit een rapport dat gepubliceerd is in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet. Toch blijven artsen mensen met chronische rugpijn op deze manier behandelen, omdat ze hen niet durven te vertellen dat er niets aan te doen is, behalve dan actief blijven en psychologische hulp zoeken. Veel pijnlijders zijn ervan overtuigd dat rust het enige is wat hen kan helpen, terwijl het tegendeel al lang bewezen is. Rugpijn is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Naar schatting een half miljard mensen hebben er last van.

