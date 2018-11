"Meest sociale Oostende" zonder sp.a 19 november 2018

In Oostende hebben Open Vld, CD&V, N-VA en Groen een akkoord bereikt. Over de precieze inhoud blijven de kopstukken vaag. "Dit wordt het meest sociale beleid voor Oostende. We zetten zwaar in op verbinding tussen de mensen. Mobiliteit, armoede, economie, tewerkstelling en samenleven zijn de thema's die veel aandacht krijgen", zegt Bart Tommelein (Open Vld), straks zo goed als zeker burgemeester. De socialistische Stadslijst van burgemeester Johan Vande Lanotte en sp.a-voorzitter John Crombez wordt naar de oppositie verdreven. De socialisten willen pas reageren als ze het akkoord hebben kunnen inkijken. Vandaag wordt de verdeling van de schepenfuncties besproken. Naast Tommelein als burgemeester zou Open Vld nog twee schepenen krijgen. N-VA zou drie schepen krijgen, Groen twee en CD&V één. Alle partijen leggen het akkoord morgenavond voor aan hun achterban. (TVA)

