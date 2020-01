Exclusief voor abonnees 'Meest beruchte kotbazen van Vlaanderen' vrij onder voorwaarden 03 januari 2020

00u00 0

Arnold (67) en Manu (37) Appeltans zijn op 26 december voorwaardelijk vrijgelaten uit de Hasseltse gevangenis. Dat heeft hun advocaat Julie Lauwers bevestigd. Wat die voorwaarden precies zijn, is niet duidelijk. Vader en zoon verbleven sinds 5 december in de cel, nadat ze door een Leuvense onderzoeksrechter aangehouden werden op verdenking van huisjesmelkerij, inbreuken op de Vlaamse Wooncode en vereniging van misdadigers. De familie uit Sint-Truiden zou alleen al in Leuven 1.100 koten verhuren en staat bekend als 'de meest beruchte kotbazen van Vlaanderen'. Al sinds 2010 zouden ze zich bezondigen aan wanpraktijken. Panden die door de Vlaamse Wooninspectie onbewoonbaar of ongeschikt waren verklaard, werden toch verhuurd en hadden geen warm water, verwarming of elektriciteit. Tot hun cliënteel behoren de jongste jaren ook steeds meer illegalen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis