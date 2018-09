"Meer vrouwen aan het werk zal economie 12% doen groeien" De feminist in Alexander De Croo lanceert nieuwe voorstellen Isolde Van Den Eynde

06 september 2018

06u00 0 De Krant Drie maanden verlof voor de moeder, maar ook voor de vader. Te nemen of te laten. En een goedkopere crèche waarvan de factuur door de overheid wordt bijgepast. Alexander De Croo (Open Vld) lost in zijn nieuwe boek 'De eeuw van de vrouw' enkele opvallende voorstellen om de gelijkheid tussen man en vrouw te verbeteren.

Omringd door sterke vrouwen leek de strijd voor vrouwenrechten in de ogen van Alexander De Croo zo goed als gestreden. Maar na vier jaar op de stoel van ontwikkelingssamenwerking moet de liberaal zijn visie bijschaven. In verre buitenlanden zag hij hoezeer vrouwen nog onderdrukt werden, maar ook in eigen land is er nog werk aan de winkel. Neem nu de loonkloof tussen mannen en vrouwen. In België werkt maar liefst 44% van de vrouwen deeltijds, tegenover 11 % van de mannen. "In een genderneutrale samenleving zou er geen verschil mogen zijn", vindt De Croo. "Sommigen voeren aan dat het hoge aantal vrouwen in deeltijdse arbeid het gevolg is van een vrije keuze. Soms is dat zo en dan is dat hun goed recht. Maar meestal kiezen ze ervoor om werk en gezin te kunnen bestieren. Omgekeerd stuiten mannen die voor deeltijdse arbeid willen kiezen, op hindernissen en vooroordelen. En vrouwen die minder werken, betalen daar een carrièreprijs voor. "Economen (Michelle Bundig en Paula England, red.) berekenden dat ze een loonachterstand oplopen van 7% per kind dat ze baren."

Zoals Zweden

