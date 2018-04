"Meer intenties om te voetballen dan Standard" Clement 07 april 2018

Noem het vooral géén revanche, het duel van vanavond tegen Standard. "Wie focust op revanche, is enkel bezig met de tegenstander en niet zichzelf", zegt Philippe Clement. "Winnen of verliezen, die beker gaan we niet meer krijgen." En toch heeft Clement lessen getrokken uit die verloren bekerfinale tegen Standard drie weken geleden. "Tegen Standard creëer je nooit veel kansen", aldus de Genkse T1. "Zij zijn sterk in het afbreken van het voetbal van de tegenstander. We zullen dus vooral efficiënt moeten zijn en daar kunnen we nog stappen in zetten." Leandro Trossard zei in een interview met deze krant dat Genk 'voetballend beter is dan Standard', Clement is iets genuanceerder. "Wij hebben voetballend al meer getoond dan Standard, dat klopt. Ik zeg niet dat we betere spelers hebben, maar wij hebben wel meer intenties om te voetballen. Standard heeft veel goede spelers, maar kiest niet altijd voor de voetballende oplossing. Ik zie veel uittrappen van de keeper en weinig opbouw van achteren uit, maar het gaat om wedstrijden winnen. Zij doen dat op hun manier, wij op de onze. Daarin hebben we al stappen gezet door hoger druk te zetten en vooruit te spelen, maar vooral in de laatste fase moet het nóg beter. We zijn onvoldoende gevaarlijk voor het overwicht dat we meestal hebben aan de bal."

