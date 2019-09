Exclusief voor abonnees "Meer dan zeven jaar lang depressie gehad" Openhartig in boek over familie Borlée 04 september 2019

Het verdween wat tussen de plooien, maar in Brussel stelde journalist David Lehaire gisteren zijn boek over de familie Borlée voor. In 'Samen naar de top' verhaalt hij over de talrijke sportieve successen van Olivia, Kevin, Jonathan en Dylan Borlée en hun intense familiegeschiedenis. Met een opmerkelijke bekentenis van Jonathan: "Ik heb meer dan zeven jaar lang een depressie gehad. Het begon in 2005, ik was toen 17. Niemand was op de hoogte, behalve Kevin. Maar dankzij atletiek had ik iets om me aan op te trekken, om het hoofd boven water te houden. Achteraf besefte ik hoe sterk je gedachten zijn: negatief of positief. Ze kunnen verwoestend zijn, maar ook constructief. (...) Ik ben eruit geraakt omdat ik de sport had. Maar onrechtstreeks speelde ook mijn omgeving een rol, zonder het te weten. Ze hebben me altijd gemotiveerd en waren altijd positief. Ik twijfelde soms, ja, ik stelde mezelf vragen, maar nooit over de sport. Eens dat achter je ligt, zie je hoe makkelijk de uitweg was. Je moet gewoon sneller iemand in vertrouwen nemen. Ik heb dat pas in 2012 gedaan, met een paar mensen. (...) Ik ben anders en sterker uit deze periode gekomen. Is atletiek mijn therapie geweest? Ik weet het niet. Laten we zeggen dat ik gelukkig iets had." (VH)

