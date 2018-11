"Mathieu is sowieso een concurrent in de klassiekers" Van Avermaet 19 november 2018

00u00 0

Aandachtige toeschouwer in Hamme: Greg Van Avermaet. De olympische kampioen wielrennen kruist in de komende voorjaarsklassiekers op de weg meer dan waarschijnlijk de degens met Mathieu van der Poel. Het ideale moment om - in zijn hoedanigheid als erevoorzitter van de Flandriencross - even de tegenstand van dichtbij te monsteren. "Mathieu wordt volgend seizoen sowieso een concurrent op de weg. We hebben met z'n allen gezien hoe Wout van Aert na zijn overstap meespeelde. Van der Poel heeft evengoed al bewezen dat hij kan presteren op de weg. Op een bepaald moment gaat hij gewoon meedoen met de besten. Zo simpel is het", aldus Van Avermaet. "Ik ben in elk geval blij dat hij overschakelt. Mathieu is zijn carrière goed aan het uitstippelen. Of hij op de weg beter is dan Van Aert, is moeilijk te zeggen. Het valt af te wachten hoe Mathieu presteert in een koers van meer dan 200 kilometer." (DMM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN