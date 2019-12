Exclusief voor abonnees "Mathieu het leven zuur maken is pas voor volgend seizoen" Van Aert hervat op 27 december in Loenhout 02 december 2019

00u00 0

De comeback van Wout van Aert komt nu echt wel heel dichtbij. Op 27 december duikt hij in de Azencross in Loenhout, vijfde manche van de DVV-Trofee, opnieuw het veld in. Dat maakte hij zaterdag bekend in de rand van de Caps Urban Cross in Kortrijk, waar hij zijn nieuwe veldritoutfit voorstelde en trots de verlenging (voor 2 jaar) van zijn drie persoonlijke sponsors Caps, Domo en Cibel-Cebon aankondigde.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 11 minuten 24 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode