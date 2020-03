Exclusief voor abonnees "Matheo speelt extra gewicht bij het pompen" Tanja, mevrouw Van Crombrugge 21 maart 2020

Ergernissen zijn er niet bij Anderlechtdoelman Hendrik Van Crombrugge en zijn toekomstige vrouw in Bekkevoort. "Er zit genoeg structuur en variatie in onze dagen", aldus Tanja, die afkomstig is uit Eupen. "We hebben allebei onze taken en lopen mekaar niet voortdurend voor de voeten. We moeten niet klagen, er zijn huishoudens die het momenteel veel moeilijker hebben dan wij."

