'Matchmakers' GEZIEN? 17 april 2018

00u00 0

'Blind Getrouwd' is voorbij en dus vult Jani Kazaltzis het vacuüm in uw maandagavond met 'Matchmakers'. Nadat hij eerder al voor cupido speelde in 'All You Need Is Jani' op VIJF, mag de stylist nu ook op VIER uit de kast komen met een eigen dating- annex talkshow annex verborgencameraprogramma. In 'Matchmakers' gaat Jani op zoek naar een lief voor een Vlaamse single zonder dat hij of zij iets in de smiezen heeft. Werd als eerste in het vizier genomen: de 28-jarige Zita. 'What the fuck gebeurt er hier???', gilde de Gentse toen Jani haar zorgeloos shoppingmiddagje onderbrak om haar mee te tronen naar een volle tv-studio.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN