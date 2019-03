"Match van Gent interesseert me niet" Bölöni 02 maart 2019

00u00 0

Antwerp kan zich zondagavond van play-off 1 verzekeren. Als Gent punten laat in Waregem of Anderlecht verliest in Lokeren en de Great Old thuis van Eupen wint, is het zeker van een plekje in de top zes. Laszlo Bölöni blikt vooruit. "De wedstrijd van Gent interesseert me niet en ik ga dus ook niet kijken. Als wij nog twee keer winnen, mag er op de andere velden om het even wat gebeuren. Ik hou me dus vooral bezig met de voorbereiding op onze match. Al de rest, is louter tamtam. We zitten in een situatie waarbij we wat onder druk staan. Dat is bij Eupen net niet het geval. Zij hebben geen stress omdat ze geen resultaat meer nodig hebben. Dat zijn vaak de moeilijkst te benaderen wedstrijden. Of ik hen aanvallend verwacht? Wij moeten op onszelf focussen en proberen te bereiken waar we al een heel seizoen van dromen. De druk ligt bij ons."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN