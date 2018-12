"Martínez mag nog eens bellen" 29 december 2018

"Heb ik de rol van T2 bij de Rode Duivels afgewezen? Goh, het was moeilijk om te combineren met mijn job bij Club Brugge - dan was ik nooit meer thuis. Het kriebelde nog niet voldoende. Ik wil eerst mijn diploma's halen en de nodige stappen doorlopen om dan ooit trainer te worden. Misschien is de nationale ploeg een trein die nooit meer voorbijkomt, maar ik heb nooit spijt van mijn beslissingen. Dat Martínez nog steeds een assistent zoekt? (lacht) Awel, hij mag nog een keer bellen." (FDZ)