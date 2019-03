Exclusief voor abonnees "Marin verdient zijn transfer naar Ajax" 29 maart 2019

Preud'homme kwam kort terug op de nakende transfer van Razvan Marin naar Ajax. De Roemen verlaat Standard in de zomer voor twaalf miljoen euro. "Ik denk niet dat het nog kan mislopen", zei MPH. "Ik wist al een tijdje dat Ajax geïnteresseerd was in Razvan. Eén van mijn ex-assistenten (Alfred Schreuder, red.) werkt daar en hij was onder de indruk na onze wedstrijd in de Champions League. Razvan past bij de manier van spelen van Ajax. Het is een grote beloning voor hem. En hij verdient dit ook." (FDZ)

