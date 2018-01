'Mannengriep' is dan toch aanstellerij 26 januari 2018

Amper een maand nadat het British Medical Journal uitpakte met de bevinding dat 'mannengriep' écht bestaat, blijkt dat nieuws niet te kloppen. Ondanks hun eindeloze klaagzangen worden mannen helemaal niét zieker van een griep of verkoudheid dan vrouwen, zegt Nederlander Hans van Maanen, die de onderzoeksresultaten onder de loep nam. Blijkt dat de aanname dat mannen zieker worden, voortkwam uit een foute interpretatie van eerdere onderzoeksresultaten. De auteur van het artikel in BMJ heeft dat intussen ook toegegeven. "Ik maakte nota's met de hand. Wellicht heb ik die verkeerd teruggelezen." Het enige sekseverschil dat in een Zweedse studie gevonden werd, is dat mannen met griepverschijnselen vaker zuchten dan vrouwen.

