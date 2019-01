"Manier van leven" staat op het spel voor CD&V 14 januari 2019

"Op 26 mei gaat het niet over een percentje meer of minder. Onze manier van leven staat op spel." Dat zei CD&V-voorzitter Wouter Beke (foto) op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Lint. Volgens hem kan men in mei kiezen tussen CD&V of de chaos. Hij pleitte voor een "revolutie van de redelijkheid". Beke gooide ook bloemetjes naar premier Michel (MR), met wie het goed samenwerken was, en haalde uit naar N-VA "die droomt van onbestuurbaarheid op z'n Trumps". (ARA)

