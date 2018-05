'Mandatenkoning' krijgt zitje bij Fluxys DAAR IS VERSNICK WEER 11 mei 2018

De Gentse liberaal Geert Versnick is voor zes jaar benoemd tot bestuurder van Fluxys Belgium. De gasnetbeheerder, die voor 90% in handen is van gemeentelijke holding Publigas, heeft de benoeming bijna unaniem goedgekeurd. Versnick legde vorig jaar zijn mandaten als Oost-Vlaams gedeputeerde en Gents gemeenteraadslid neer na kritiek op zijn vele mandaten en zijn bestuurszitje bij de ter ziele gegane Optima-bank. Hij zei toen dat hij geen mandaten meer zou opnemen in de nutssector, tenzij hij ervoor gevraagd werd. In dat geval zou het niet meer als politicus zijn. De benoeming bij Fluxys draagt echter wel een duidelijk Open Vld-etiket: hij neemt er het mandaat over van Nele Roobrouck, energiespecialiste van de partij.

