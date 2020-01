Exclusief voor abonnees "Man, wat zie ik er goed uit" Lil Nas X reageert op homofobe reacties 31 januari 2020

De opvallende roze cowboyoutfit van Lil Nas X (20) op de Grammy's valt niet bij iedereen in de smaak. De Amerikaanse rapper Pastor Troy schreef in een post dat de 'Old Town Road'-zanger zo probeert om de mannelijkheid van vooral zwarte jonge mannen aan te tasten. Lil Nas X liet dat niet aan zijn hart komen en reageerde: "Man, wat zie ik er goed uit op die foto."

