'Man met hoedje' mag sporten in gevangenis 12 mei 2018

00u00 0

Terreurverdachte Mohamed Abrini (33) - beter bekend als 'de man met het hoedje' - mag één keer per week sporten in de gevangenis. De kompaan van Salah Abdeslam zit al twee jaar vast in de gevangenis van Nijvel voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel en Parijs. In de cel mag hij geen contact hebben met andere gedetineerden en zijn familie mag hem enkel onder streng toezicht van de gevangenisdirectie bezoeken. Psychiaters zijn bezorgd over het effect van dat bijna-isolement op Abrini's mentale toestand. Daarom is zijn regime lichtjes versoepeld: hij mag één keer per week sporten in het gezelschap van een andere gedetineerde. Verder blijft elk contact met medegevangenen verboden. (SRB)