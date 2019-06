Exclusief voor abonnees 'Man met een plan' Kompany op bezoek bij RSCA 05 juni 2019

Stilaan wordt het weer een vertrouwd beeld. Anderlecht heeft een foto verspreid met daarop Vincent Kompany en sportief directeur Michael Verschueren voor het oefencomplex in Neerpede. Kompany ging maandag langs bij RSCA, alvorens gisteren aan te sluiten bij de nationale ploeg in Tubeke. Zijn eerste officiële werkdag bij Anderlecht is op 17 juni, wanneer de trainingen hervatten, maar nu al staat de speler/coach dagelijks in contact met het management. Verschueren verheugt zich op de samenwerking met het clubicoon. "Man with a plan", zo luidde zijn commentaar bij de handshake op sociale media. (PJC)

