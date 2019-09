Exclusief voor abonnees "Mama niet lief": zo verklapt dochtertje (3) kindermishandeling 10 september 2019

Een vader en moeder uit het West-Vlaamse Damme riskeren celstraffen van respectievelijk 3 en 4 jaar voor kindermishandeling. De vader bracht hun driejarige dochtertje op 10 januari vorig jaar met een dijbeenbreuk binnen op de spoedafdeling van het AZ Sint-Lucas. Die had ze volgens hem opgelopen door een ongeval. Toen het meisje een dag later vreemde uitspraken deed, kreeg het verplegend personeel argwaan. "Mama niet lief, mama beentje pijn", zei de kleuter. Het parket bracht zowel haar moeder S.V. (33) als haar vader L.V. (30) gistermorgen voor de rechter. Het koppel stond bij de politie al bekend voor drugsfeiten en intrafamiliaal geweld. "Volgens de spoedarts, pediater en gerechtsdeskundige was de fractuur niet compatibel met een val", aldus de procureur. "De oorzaak moet gezocht worden bij een abnormale kracht, toegebracht door een derde."

