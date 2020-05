Exclusief voor abonnees "Mama moet kiezen: ons gezin of opa" Laura Delcourte (29) 07 mei 2020

Het nieuws van de Nationale Veiligheidsraad was nog niet koud, toen bij Laura Delcourte (29) uit Zelem de stress toesloeg. Want wie zou er voor het eerst in zeven weken op bezoek mogen komen? "Voor mij was het snel duidelijk. Wij zijn met vier thuis, met mijn vriend Bjorn (28) en de kinderen Ward (7) en Leni (3), dus zouden zowel mijn ouders als mijn schoonouders op bezoek kunnen komen voor Moederdag. Maar dan bleef mijn zus over en ik voelde meteen dat dat stak. Het wordt hier een feestje hé, want de kinderen hebben hun grootouders in geen weken meer gezien. Uiteindelijk begreep ze het wel: zij heeft geen kinderen en woont in dezelfde straat als onze ouders, terwijl wij 40 km verder wonen. Mijn mama heeft ook even moeten slikken: als ze naar ons kwam, zou ze niet naar haar vader kunnen. Opa woont alleen en oma zit in een rusthuis." (SSL)

