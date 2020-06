Exclusief voor abonnees "Mama herkent mijn zus niet meer" Maria (91), moeder van Liliane (62), gaat snel achteruit sinds ze niet meer buiten mag 04 juni 2020

00u00 0

"Mijn moeder behoort tot de vergeten groep. Doe iets, mijnheer Beke, mama heeft ook recht op versoepelingen." Liliane Annaert (62) uit Merchtem nam het gisteren in een brief op de Dialoog-bladzijde op voor haar moeder Maria Heuninck. "Mama is 91 en dementerend, ze verblijft al vier jaar in een rustoord in Buggenhout. Ik haalde haar elke woensdag en zaterdag op, en afwisselend met mijn zussen soms ook op zondag. De ene keer trokken we naar de markt, de andere keer trakteerde ik haar op een koffie met een praline of gingen we smoutebollen eten op de kermis. Die uitstappen waren de enige momenten waar ze nog naar uitkeek. Marc Van Ranst zegt dat contact in openlucht niet zoveel risico inhoudt. Waarom mag ik dan nog altijd geen terrasje doen met moeder? Voor iedereen schiet het sociale leven stilaan weer op gang, maar voor mensen in het rustoord wordt geen enkel perspectief geboden. Sinds 12 maart heeft ze geen straaltje zon meer gevoeld op haar tere huid. Waarom blijft bezoek beperkt tot een kwartier per week, achter plexiglas waardoor contact maken moeilijk is? Ik ben op 8 mei geweest. Ze herkende me, maar was snel afgeleid. Mijn zus ging gisteren, mama herkende haar niet meer. Videobellen heb ik maar één keer gedaan. Ze zei alleen 'Dank u, dank u'. Dat was te pijnlijk. Voor corona zag je haar opfleuren als ze hier thuis haar kleindochter van 8 zag. Nu zit ze daar maar te zitten. Mama is ook al een paar kilo vermagerd. Als er iemand bij haar is, eet ze meer. Je kan haar toch niet blijven in een kastje steken?"

