"Makelaars deregulariseren was fout van FIFA"

De groeiende invloed van makelaars in het voetbal is een doorn in het oog van de Europese voetbalunie UEFA. Voorzitter Aleksander Ceferin liet zich gisteren in Brussel wel sceptisch uit over de Belgische plannen om de exorbitante geldstromen van makelaars in te dijken. Het voorstel om spelers - en niet de clubs - de erelonen van makelaars te laten betalen of een commissielimiet zal volgens hem moeilijk op te leggen zijn: "Wellicht zullen de spelers dan gewoon meer geld vragen aan de clubs." Ceferin gaf ook een veeg uit de pan aan de wereldvoetbalbond: "Het was fout van de FIFA om in 2015 de licenties van makelaars te deregulariseren. Nu hebben we daar geen controle meer over. De invloed van sommige makelaars bij clubs is enorm. Dat kan een competitie schaden, zelfs indien er geen matchfixing is. We praten erover om opnieuw regels op te leggen." (BF)

