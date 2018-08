"Maaseik volgde mijn snelheid niet meer" VOLLEYBAL | EXIT WOUT WIJSMANS 04 augustus 2018

00u00 0

Wout Wijsmans is niet langer sportief directeur bij kampioen Maaseik. De twee partijen besloten, in onderling overleg, een einde te maken aan de samenwerking. "Ik wilde een koers rijden aan een andere snelheid dan de club. Op zo'n moment moet je durven een einde te maken aan de samenwerking", zegt Wijsmans, die als speler van 1997 tot 1999 en van 2015 tot 2016 actief was bij de Limburgers. Sinds 2016 zette hij de sportieve lijnen uit en dat leverde dit jaar de vijftiende landstitel op. "Ik verlaat de club niet door de achterdeur. De ploeg voor volgend seizoen staat klaar en de komende weken rond ik de voorbereiding af. Ik weet nog niet wat ik daarna ga doen." Wie Wijsmans opvolgt bij Maaseik is nog niet geweten. (KWP)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN