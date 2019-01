...maar we zijn bij minst flexibele werknemers van Europa 09 januari 2019

Belgische werknemers moeten veel minder flexibel zijn dan de meeste andere Europese. Slechts één op de tien Belgen werkt 's avonds, op zondag of in shifts. Nachtwerk blijft zelfs een absolute uitzondering. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit 2017 van het Steunpunt Werk die 'De Tijd' kon inzien. Zeker met Nederland, waar flexwerk in veel sectoren de norm is geworden, zijn de verschillen groot. Liefst drie op de tien Nederlanders werken geregeld 's avonds en één op de vijf werkt geregeld op zondag. Toch blijkt België niet helemaal immuun voor de flexibiliseringsgolf. "Vooral in het weekend wordt vaker dan vroeger gewerkt", zegt Sarah Vansteenkiste van het Steunpunt Werk, een kenniscentrum dat verbonden is aan de KU Leuven.

