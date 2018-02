"Maar tactisch is het nog aanpassen" Scorende Morioka opgelucht na eerste zege 26 februari 2018

De vloek is doorbroken. In zijn vierde wedstrijd voor Anderlecht kon Ryota Morioka eindelijk eens vieren. "Ik ben bijzonder gelukkig", glunderde de Japanner in de mixed zone. "In de vorige matchen leek het maar niet te lukken. Een gelijkspel, een nederlaag... (zucht) Het doet deugd dat ik nog eens met een goed gevoel van het veld kan stappen." Te meer omdat Morioka tegen Moeskroen zelf een groot aandeel had in de zege. De winteraankoop bracht paars-wit op voorsprong en nam de stress weg uit het Astridpark door enkele minuten voor tijd een flater van Bailly af te straffen. "We hebben onszelf in de problemen gebracht", analyseerde Morioka. "We werden nerveus na die tegengoals van Moeskroen. In zulke situaties moeten we meer zelfvertrouwen tonen." Ondanks zijn treffers slaagde de middenvelder er wel niet in om zijn stempel te drukken, zoals hij dat wekelijks deed bij Waasland-Beveren. De Japanner knikte instemmend: "Het is tactisch aanpassen voor mij. De coach verlangt hier dat ik hoger speel. Bovendien zijn er bij Anderlecht meer spelers die een beslissende pass kunnen geven. Vroeger liep alles via mij." (VDVJ)

