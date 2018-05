...maar niet op dit terras, want niemand wil er werken 11 mei 2018

Dagjesmensen die naar Blankenberge trekken om er op de dijk te flaneren, hoeven niet op de Venitien te rekenen om buiten te kunnen eten. De zaakvoerster moet haar terras noodgedwongen sluiten, zo meldt ze via een briefje, "wegens te weinig mensen die willen werken". "Het is geen vijf vóór, maar vijf ná twaalf in onze sector", zucht Katrien Vergote. Ze schuimde de voorbije weken diverse interimkantoren af, in de hoop minstens vier gemotiveerde medewerkers te vinden. "Zonder resultaat. Het is héél moeilijk geworden om geschikt personeel te vinden. Dat beamen ze zelfs bij het interimkantoor", zegt ze. "Het personeel kan simpelweg te weinig verdienen voor het aantal uren dat ze moeten presteren. Ook het weekendwerk schrikt enorm af. Ik vrees voor de toekomst van de horeca. Vooral aan de kust is het moeilijk, met de onvoorspelbare weersomstandigheden." Het terras, waar 160 mensen kunnen zitten, blijft gesloten tot er extra personeel is gevonden.

