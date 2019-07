Exclusief voor abonnees "Maar mijn Tour kan niet meer stuk" Teuns uit top drie 15 juli 2019

Oeps. Daar dook hij dan plots. In vrije val van plaats 3 naar 52. Na een 131ste plaats, op 26.32 van Thomas De Gendt. De klassementsambities die bondscoach en sportief manager van Bahrain-Merida Rik Verbrugghe de ritwinnaar van La Planche des Belles Filles aanpraatte, smolten zaterdag als sneeuw onder de Franse zon. "Het ging gewoon te hard", gaf Teuns toe. "De hoge wattages die ik vorige donderdag nog haalde en die me in staat stelden om in de finale mee te doen voor winst, kon ik simpelweg niet meer trappen." Het geeft de renner een menselijk gezicht. Teuns' krachten zijn niet onuitputtelijk. Gisteren was het ergste alweer achter de rug. Wat doet geloven dat hij in de tweede en derde week nog wel een hoofdrol kan opeisen. "Met een pak minder druk op de schouders", knikte hij. "Die ritzege is binnen. Mijn Tour kan niet meer kapot." (JDK)

