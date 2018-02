... Maar in Thailand is het al tijd voor het eerste kampvuur 15 februari 2018

'Temptation Island' is amper vier dagen ver, en toch is het vanavond al tijd voor het eerste kampvuur. En dat gaat vonken geven. Zeker wanneer Megan en Daniëlle de beelden van hun vriendjes Kevin en Mezdi zullen zien. Kevin en zijn 'koekeronde' uitspraken kunnen onmogelijk in goeie aarde vallen bij Megan. En dan ligt verleider Joshua vast op vinkenslag om troost te bieden. Intussen kan Fabrizio zijn kans blijven wagen bij Daniëlle, eens zij doorkrijgt dat haar Mezdi een 'sneaky bastard' is. Over de twee andere koppels hoeven we ons geen zorgen te maken. Al valt af te wachten of ze zo braaf blijven. (ARo)