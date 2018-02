"Maar ik ga er niet trager door rijden" NAESEN BREEKT NEUS 20 februari 2018

Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) komt niet ongeschonden uit de Ruta del Sol. De Belgische kampioen houdt een gebroken neus over aan zijn trip naar Andalusië, waardoor hij gehavend aan de start staat van het Vlaamse openingsweekend. Naesen kon in de Ruta del Sol een renner die pal voor hem viel niet meer ontwijken. De Belgische kampioen viel daardoor pardoes op zijn gezicht. Aanvankelijk leek de schade mee te vallen, maar omdat de pijn niet verdween, trok hij bij zijn thuiskomst meteen naar het ziekenhuis om foto's te laten nemen. Daar kreeg hij te horen dat zijn neus gebroken is. Gelukkig voor Naesen is het neusbeen niet verplaatst.

