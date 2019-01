"Maar hoe kan iemand in de eigen neus bijten?" Dimitri Bontinck ontkent partnergeweld... 23 januari 2019

Dimitri Bontinck, vader van ex-Syriëstrijder Jejoen Bontinck, riskeert een gevangenisstraf van 8 maanden voor partnergeweld. Hij stond gisteren terecht voor de rechtbank in Turnhout. Bontinck probeerde de rechter te overtuigen om de rechtszaak achter gesloten deuren te behandelen, maar die ging daar niet op in. Volgens het openbaar ministerie ging Bontinck in mei 2018 door het lint nadat hij met zijn vriendin naar een communiefeest was geweest. "Eenmaal thuis begon hij haar te kleineren. Hij maakte met zijn vinger een snijdende beweging over zijn keel en maakte haar bang. Nadien heeft hij haar tegen de knie gestampt, in haar neus gebeten en op haar gezicht geslagen", stelt de aanklager. Bontinck ontkent en beweert dat de vrouw de verwondingen bij zichzelf heeft toegebracht. "Maar hoe kan iemand zichzelf nu in de neus bijten?", vroeg de aanklager zich af. Vonnis op 26 februari. (JVN)

