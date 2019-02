"Maar hij wil me niet zien" Zoon na 20 jaar teruggevonden 07 februari 2019

Net geen twintig jaar nadat hij z'n zoon voor het laatst zag, heeft een 54-jarige vader uit Anderlecht gisteren te horen gekregen dat de jongeman nog leeft. "Ik moest wenen van geluk toen de politie het me vanmiddag vertelde", getuigt Bruno Lusakiovovo. Maar de agent voegde er meteen aan toe dat Simon Lembi (foto rechts) destijds niet ontvoerd werd. Hij liep bewust van huis weg en heeft een nieuw leven opgebouwd onder een valse naam. En dan moest de échte mokerslag nog komen: "Mijn zoon wil geen enkel contact met de familie. De politie mag daarom niet verklappen waar hij nu woont. Misschien schaamt Simon zich omdat hij is weggelopen, maar zijn mama en ik zijn niet boos. We missen je, jongen. Contacteer ons. Alstublieft..." (BJM/SRB)

