"Maar hij blijft mijn favoriet" Eva Jane wijst Kris Wauters af in clip 18 juni 2020

De Nederlandse zangeres Eva-Jane Smeenk (40) is niet makkelijk te verleiden. In de clip van haar nieuwe single 'Fly Away' wijst ze kordaat de avances af van knappe BV's als Kobe Ilsen (38), Sean Dhondt (36) en zelfs haar eigen vriend Kris Wauters (55). "Maar hij blijft mijn favoriet, hoor."

