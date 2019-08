Exclusief voor abonnees "Maar één mogelijke beslissing: strafschop" 17 augustus 2019

Geen discussie voor Tim Pots. Ruud Vormer en Club Brugge verdienden gisteravond altijd een penalty. "Koch had geen oog voor de bal, raakt die niet en springt Vormer opzettelijk in de rug. Dit is geen ongelukkige botsing, want Vormer was de hele tijd in zijn vizier. Voor de ref was dit moeilijk te zien, want hij stond in het verlengde, maar de VAR hoefde zelfs niet te zoeken. De 'main camera' gaf een perfect lateraal beeld. We zullen waarschijnlijk te horen krijgen dat het geen 'clear error' was - de passe-partout voor een nalatigheid van de VAR. Hier is er evenwel geen andere beslissing mogelijk dan een strafschop." (TTV)