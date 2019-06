Exclusief voor abonnees ...maar dat haalt bijna nooit iets uit 04 juni 2019

Nogal wat bokskenners raden Persoon aan om een klacht in te dienen om zo een rematch af te dwingen. Al lijkt die slaagkans erg klein. Betwiste scores zijn nochtans schering en inslag in het boksen. Vorig jaar voelde de Brit Tyson Fury zich bedrogen bij de draw met de Amerikaan Deontay Wilder, met als inzet de WBC-titel bij de zwaargewichten. "Diefstal op klaarlichte dag", luidde het. Nog controversiëler was de zege in april van de Mexicaan Jaime Munguia tegen de Ier Dennis Hogan in de WBO-titelstrijd bij de superwelters. Twee van de drie juryleden wezen Munguia aan als winnaar. Maar een onafhankelijke hertelling met vijf door de organisatie aangeduide refs kwam tot een draw. De klacht van Hogan werd toen verworpen. "In de bokshistorie leidde een klacht nog nooit tot een andere uitslag", zegt ex-prof Freddy De Kerpel. "Persoon kan alleen hopen dat de WBC-bond haar aanduidt als challenger voor een rematch." (BF)

