...maar bij hen is het nog stuk erger

06 juli 2018



Hittegolf in Canada eist 36 levens

In Canada zijn nu al 36 mensen bezweken aan de hitte, van wie 17 uit Québec en 14 uit Montreal. Ook in de regio ten zuidoosten van Québec vielen al minstens vijf doden. De temperaturen zitten er al sinds zaterdag boven de 30 graden, met een erg hoge vochtigheidsgraad. Het noodnummer in Montreal wordt overspoeld door mensen met hittegerelateerde klachten: er komen elke dag 1.200 telefoontjes binnen, 30% meer dan normaal.

HLN