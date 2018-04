... maar bestookt hen doelbewust met reclame 10 april 2018

00u00 0

YouTube en moederbedrijf Google houden onrechtmatig de gegevens bij van Amerikaanse kinderen jonger dan 13 jaar om hen zo reclameboodschappen te kunnen sturen. Dat zeggen 23 kinderrechten-, consumenten- en privacyorganisaties die daarover een klacht hebben ingediend in Washington. Het zou gaan om locatiegegevens, het type toestel dat gebruikt wordt en telefoonnummers. Zo zouden jonge kinderen bereikt kunnen worden met specifieke advertenties, ook al zegt de Amerikaanse wetgever dat de toestemming van hun ouders daarvoor vereist is. In de gebruiksvoorwaarden staat dat YouTube enkel bestemd is voor 13-jarigen en ouder, maar in de praktijk zou 80% van de Amerikaanse 6- tot 12-jarigen gebruikmaken van de videosite.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN