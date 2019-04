Exclusief voor abonnees 'Maar' 690 doodstraffen 11 april 2019

Wereldwijd waren er vorig jaar bijna een derde (31%) minder executies dan in 2017. Er werden nog 690 doodstraffen uitgevoerd, dat is het laagste aantal in het afgelopen decennium. Vooral Iran, Irak, Pakistan en Somalië lieten een belangrijke vermindering optekenen. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van Amnesty International.