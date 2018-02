"Maak één wegbeheerder verantwoordelijk voor een stad" Schepen Watteeuw vraagt overleg 21 februari 2018

Maak per stadsregio één beleidsniveau verantwoordelijk voor de weginfrastructuur. Met dat pleidooi trekt de Gentse schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) naar Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). Elkaar de schuld geven bij dodelijke ongevallen zoals dat van maandag in Oostakker, helpt niet, benadrukt Watteeuw. "Als er verschillende wegbeheerders betrokken zijn bij infrastructuurwerken wordt de situatie meteen veel complexer. De structuur moet eenvoudiger." Weyts lijkt weinig oren te hebben naar Watteeuws voorstel. De minister laat weten dat hij volgende week rond de tafel gaat zitten met de stad Gent, "niet om te praten over institutionele problemen maar over hoe we samen dat kruispunt in Oostakker gaan aanpakken". (DM)

