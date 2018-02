"Maak drank duurder" Evaluatie alcoholwetgeving 21 februari 2018

00u00 0

De leeftijdsgrens voor alcohol optrekken van 16 naar 18 jaar is géén prioriteit. Dat zeggen onderzoekers uit Gent en Luik die de Belgische wetgeving op dit vlak analyseerden, op vraag van de overheid. Nochtans pleiten verslavingsexperts al jaren voor een hogere minimumleeftijd. "Op dit moment vinden we echter niet genoeg waterdichte wetenschappelijke ondersteuning voor een toekomstige wetswijziging", klinkt het. Anderzijds mag de accijnsverhoging op sterkedrank die drie jaar geleden werd ingevoerd, absoluut niet ingetrokken worden, klinkt het. Bovendien moeten verdere prijsstijgingen onderzocht worden. "Lokale overheden kunnen zelf al actie ondernemen door feestjes waarop jongeren voor 25 euro à volonté drinken of voordelige drankkaarten kunnen kopen, te ontmoedigen." (FVG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Luik

Gent

samenleving