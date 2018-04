"M-decreet is als kinderen zonder armen en benen leren zwemmen" N-VA'er in oog van storm 13 april 2018

00u00 0

Dat N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls in zijn kruistocht tegen het M-decreet de integratie van kinderen met een beperking in het gewoon onderwijs vergeleek met "kinderen zonder armen en benen die je toch leert zwemmen", valt niet in goede aarde. Onderwijsminister Crevits neemt uitdrukkelijk afstand van "dergelijk taalgebruik".

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN