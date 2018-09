"Luxetrips van kindergemeenteraad betaald uit Kinderarmoedefonds" 06 september 2018

Torenhoge McDonald's-rekeningen, bezoek aan Mini-Europa, met z'n allen naar het Atomium, een dagje Europees Parlement, dure workshops: de 19-koppige kindergemeenteraad in Heers is wel heel actief. De oppositie van zowel N-VA als CD&V beschuldigt schepen Kristof Pirard (Open Vld) zelfs van oneigenlijk gebruik van middelen uit het Kinderarmoedefonds. 10.000 euro om op te souperen aan dure uitstapjes in plaats van een uitgekiend kinderarmoedebeleid, is voor onder anderen Jan Leus (N-VA) een brug te ver. Schepen van Jeugd Pirard reageert geschokt: "Ik ben in 2014 gestart met de kindergemeenteraad, en dat is sindsdien een grote aanwinst voor de jeugd van Heers. Wij organiseren talrijke acties en workshops voor alle kinderen. Wij proberen iedereen te bereiken, zodat iedereen gratis kan deelnemen aan deze acties. Hoe mooi kan het zijn als er kinderen u komen bedanken omdat ze eindelijk een cadeautje kunnen afgeven voor Moeder- of Vaderdag - iets dat ze vroeger niet konden betalen. Dan weet je dat je de juiste doelgroep bereikt hebt." (DSS)

HLN