'Luizenmoeder' in het echt: slachtoffer krijgt €17.700

Een vrouw van 41 die in juni 2014 een andere moeder buiten bewustzijn sloeg op de speelplaats van een basisschool in Lanaken, moet het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 17.700 euro plus interesten betalen. De vrouw riskeerde twee jaar cel maar omdat volgens de strafrechter de redelijke termijn was overschreden, kwam die er niet. Camera's registreerden hoe M. op het slachtoffer afstormde, haar tegen de grond werkte en een vuistslag gaf, óp de speelplaats vol met kinderen. Het slachtoffer houdt een blijvende ongeschiktheid over aan de aanval. Volgens getuigen was het geweld een gevolg van een wekenlang aanslepende ruzie tussen de twee moeders.