"Luik-Bastenaken-Luik op 8 november"

Volgens de 'Gazzetta dello Sport' wordt Luik-Bastenaken-Luik op de nieuwe, herschikte UCI-kalender ingepland op zondag 8 november. Dat is één week na de Ronde van Lombardije (31/10) en óp de slotdag van de Ronde van Spanje, die van 24 oktober ('Gran Salida' dus in het slotweekend van de Giro) tot en met 8 november zou worden gereden. Vuelta-baas Javier Guillen sluit trouwens niet uit dat zijn rittenkoers gewoon in Spanje start in plaats van in Utrecht. "Het klimaat in Centraal-Europa is eind oktober niet meer hetzelfde als half augustus", aldus Guillen, die op de Spaanse sportzender 'Cadena Ser' het Baskische Irun als alternatief noemde. De Franse sportkrant 'L'Equipe' weet dan weer dat de Dauphiné van 2 tot 9 augustus (of in een kortere vorm) zou plaatsvinden. (JDK)

