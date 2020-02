Exclusief voor abonnees "Louis vond het een waardeloze wedstrijd" Houwaart zag ex-ploegmaat Van Gaal tegen Man United 22 februari 2020

Hun weerzien maakte de avond alsnog geslaagd. Ex-ploegmaats bij Antwerp Louis Van Gaal (68) en Henk Houwaart (74) zijn mekaar donderdag op Jan Breydel "rond de nek gevlogen". Van Gaal kwam in Brugge kijken hoe zijn ex-team Manchester United het er vanaf bracht tegen zijn voormalige speler Ruud Vormer. Volgens Houwaart was-ie achteraf niet enthousiast. "Ik ook niet, hoor. Louis en ik vonden het beiden een waardeloze wedstrijd. 'Na hoogstens drie passes naeen zijn ze de bal alweer kwijt', zuchtte Louis. Het was net vriendschappelijk. Jammer, want Man United was te pakken, had Club met zijn beste team gespeeld. Ach, 't is nog niet voorbij. In Engeland scoren we wel." (PJC)

